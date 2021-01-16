Ananas yaprağından İHA üretti, çağrı yaptı: Türkiye ile çalışmak istiyoruz

Malezya'da çiftçilerin gelirine destek ve doğal dönüşüme katkı amacıyla ananas yapraklarından insansız hava aracı (İHA) geliştiren ekibin yöneticisi Prof. Dr. Muhammed Tarık Hamid Sultan, bu projeyi Türk İHA üreticileriyle beraber ilerletmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

Malezya Putra Üniversitesi (UPM) bünyesinde 2017'de başlatılan ve ilk örnekleri geçen yıl üretilen çevre dostu İHA'ların proje geliştiricisi Muhammed Tarık, üniversite kampüsünde bulunan üretim atölyesinin kapılarını AA muhabirine açtı.

Bu projeyi, başkent Kuala Lumpur'a yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Hulu Langat bölgesinde ananas yetiştiren çiftçilerden ilham alarak yapmaya karar verdiğini belirten Muhammed Tarık, "Malezya'da çok sayıda tarımsal atık var. Ananas atıkları da bunlardan bir tanesi. Bir ananasın yetişmesi 12 ila 14 ayı buluyor ve çiftçiler gelirlerini sadece bu aralıkta kazanabiliyor." dedi.

TARIMSAL ATIKLAR ÇEVREYE ZARAR VERİYOR

Muhammed Tarık, tarımsal atıkların yol açtığı sorunlara dikkati çekerek, "Ananas üreticisi çiftçiler tarımsal atıkları ya yakarak imha ediyor ya da tarlalarından uzak bir yere bırakıyor. Yaprakların yakılması çevreye zarar veriyor, toprakta bırakılması ise tehlikeli yılanlar ve böceklerin üremesine yol açıyor." şeklinde konuştu.

Çiftçilerin bu konuda yaşadıkları zorluğu ve kısıtlı gelir kaynağı meselesine çözüm üretmek için üniversitesindeki bir grup çalışma arkadaşı ve öğrenciyle bir araya gelerek ananas yapraklarını nasıl değerlendirebileceklerine dair fikir ürettiklerini anlatan Muhammed Tarık, "İlk olarak üniversitenin bize ayırdığı bütçeyi kullanarak ananas yapraklarını kısa sürede life dönüştüren bir makine ürettik. Normalde el yordamıyla ananas yapraklarını life dönüştürmek çok uzun zaman alan bir süreçti. Daha sonra bu lifleri balmumuyla karıştırıp kalıplara dönüştürerek bu kalıplardan ne yapabileceğimize dair istişarede bulunduk ve insansız hava aracı için kasa üretme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Malezyalı profesör, bu kapsamda UPM ekibiyle birlikte ananas yapraklarını dönüştürerek tasarladıkları bir İHA'yı tanıttı.

SENTETİK FİBERLE ÜRETİLEN İHA'LARDAN DAHA HAFİF VE DAHA UCUZ

"Putra UAV" ismini verdiği İHA'nın, sentetik fiber kullanılarak üretilen İHA'lara kıyasla daha hafif ve üretim maliyetinin daha ucuz olduğunu vurgulayan Muhammed Tarık, "Diğer İHA'larda kullanılan sentetik fiberler geri dönüşümlü değil ve bu İHA'ların yüzeyinde bir kırılma veya kopma olması durumunda kasanın tamamen değişmesi gerekiyor. Ama ananas yaprağı liflerinden tasarladığımız bu kasada bir kırılma veya çatlak meydana geldiğinde kolayca tamir edilmesi mümkün. Kasanın tamamen hasar görmesi durumunda da toprağa atabilirsiniz ve sadece 2 haftada toprakta çözünebilir." dedi.

Muhammed Tarık, Putra UAV'nin yarış İHA'sı olduğunu belirterek, İHA'nın saatte 120 kilometreye kadar hız yapabildiğini, 1000 metreye kadar yükselebildiğini ve 20 dakikaya kadar havada kalabildiğini açıkladı.

Ülke genelinde projeye yönelik olumlu tepkiler aldıklarını vurgulayan Muhammed Tarık, "Hükümete bağlı ilgili kuruluşlardan bu projenin geliştirilmesi ve seri üretime geçirilmesi için destek bekliyoruz. Bu sayede organik materyallerden üretilen bu İHA'lar, tarımsal faaliyetlerde veya sınır denetimlerinde kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE İLE ORTAK ÇALIŞMA FIRSATI BULABİLİRSEK MEMNUN OLURUM"

Malezyalı profesör, söz konusu projenin markalaşarak seri üretime geçmesi durumunda hem çevrenin korunacağını hem de çiftçilerin ek gelir kazanacağını vurguladı.

Türk firmalarının İHA üretimindeki başarısını takdirle karşıladığını vurgulayan Muhammed Tarık, "Eğer Türkiye ile bu alanda ortak çalışma fırsatı bulabilirsek çok memnun olurum. Zira önceki başbakanımız Mahathir Muhammed de havacılık sektöründe Türkiye ile yakın çalışmayı hedefliyordu. Dolayısıyla bu alanda her türlü iş birliğine hazırım. Birlikte çok daha kaliteli ve kapsamlı İHA'lar geliştirebilir, sadece kendimize değil bütün dünyaya fayda sağlayabiliriz." diye konuştu.

Muhammed Tarık, "Bizde ve Türkiye'de teknoloji de var, uzmanlık da var. O halde neden bir araya gelip İslam alemi ve dünya için çalışmayalım?" ifadesini kullandı.