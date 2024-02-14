Anagold Madencilik'ten siyanür açıklaması

Şirketten yapılan açıklamada, salı günü 14.28'de meydana gelen maden kazası sonrası profesyonel ekipler tarafından olayın sebebine ilişkin araştırmanın başladığı kaydedildi.

Yığın linç alanının kaymasından kaynaklı olarak kazanın meydana geldiği aktarılan açıklamada, konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi olmadığı, söz konusu konu ile ilgili herhangi bir tehlikenin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kazaya rağmen tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır. 6 noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir.

Karasu (Fırat) Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır. Şu ana kadar kayan toprak altında 9 çalışanımızın olduğu belirlenmiştir. Çalışma arkadaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları sahamıza gelen tüm kamu kurum ve kuruluşların desteği ile devam etmektedir."