Anadolu "yükseldi" dostluk kazandı!

Eski FİFA hakemi Cüneyt Çakır’ın yönetiminde Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emin Bayram, Eren Elmalı, Tarkan Asan, Kaan Moradaoğlu, Volkan Babacan, Salih Dursun, Davide Biraschi, Burak Özdemir gibi ünlü futbolcular, depremzede çocuklarla birlikte forma giydi.

85 milyonun tek yürek olduğu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada İletişim Uzmanı İsmail Bayazit de depremzede çocuklarla birlikte "Kırmızı Takım" formasını giydi.

Karşılaşmanın ardından depremzede çocuklara bisiklet hediye edilirken her iki takım için de kupa seramonisi yapıldı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve depremi Hatay’da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in teknik direktörlüğünü yaptığı "Kırmızı" ve "Beyaz" takımlarda şu isimler mücadele etti:

1. Rıdvan Dilmen - Yorumcu

2. Mesut Özil - Eski Futbolcu

3. Gedson Fernandes - Beşiktas Jimnastik Kulübü

4. Amir Hadziahmetoviç - Beşiktas Jimnastik Kulübü

5. Berkay Vardar - Beşiktas Jimnastik Kulübü

6. Juan Mata - Galatasaray Spor Kulübü

7. Bafetimbi Gomis - Galatasaray Spor Kulübü

8. Emin Bayram - Galatasaray Spor Kulübü

9. Eren Elmalı - Trabzonspor Kulübü

10. Serkan Asan - Trabzonspor Kulübü

11. Kağan Moradaoğlu - Trabzonspor Kulübü

12. Volkan Babacan - İstanbul Başakşehir FK

13. Salih Dursun - Fatih Karagümrük

14 . Davide Biraschi - Fatih Karagümrük

15. Burak Özdemir - Youtuber (CZN Burak)

16. İsmail Bayazit - İletişim Uzmanı