Anadolu kulüplerinden 4 büyükleri kızdıran istek!

12 Haziran'da Kulüpler Birliği'nin Riva’da gerçekleştirdiği son toplantısında Anadolu kulüplerinin gündeme getirilen bir konu, 4 büyükleri ayağa kaldırdı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Anadolu ekipleri, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sayısına ve ligdeki başarı sıralamasına göre değişen yayın gelirlerinin, tüm kulüplere eşit dağıtılmasını istedi.

Başakşehir de destek verdi

Kulüp temsilcileri, mevcut durumda şampiyonluk sayısına göre verilen parayla ilgili olarak, "Bizim için en büyük gelir kaynağı bu, dağıtım şampiyonluklara göre değil eşit olsun" isteğini masaya getirdi.

Bu talebe, şampiyonluk yaşayan Başakşehir de destek verirken 16 kulübün fikir birliği içinde olduğu kaydedildi. Konunun bir sonraki toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticileriyle de görüşüleceği belirtildi.

2022-2023 Sezonu yayın gelirleri şu şekilde:

Galatasaray: 193 milyon TL

Fenerbahçe: 172 milyon TL

Beşiktaş: 157 milyon TL

Adana Demir: 100 milyon TL

Trabzonspor: 97 milyon TL

Başakşehir: 90 milyon TL

Konyaspor: 75 milyon TL

Karagümrük: 74 milyon TL

Kayserispor: 70 milyon TL

Kasımpaşa: 66 milyon TL

Ankaragücü: 65 milyon TL

Antalyaspor: 65 milyon TL

Sivasspor: 65 milyon TL

Alanyaspor: 65 milyon TL

Giresunspor: 65 milyon TL

İstanbulspor: 63 milyon TL

Ümraniyespor: 56 milyon TL

Gaziantep FK: 55 milyon TL

Hatayspor: 53 milyon TL