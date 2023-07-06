Anadolu kulüplerinden 4 büyükleri kızdıran istek!
Süper Lig'de 4 büyükler dışındaki 16 kulüp, Kulüpler Birliği Toplantısı'nda yayın gelirlerinin şampiyonluk sayısına göre değil, eşit olarak dağıtılması gerektiğini savundu.
12 Haziran'da Kulüpler Birliği'nin Riva’da gerçekleştirdiği son toplantısında Anadolu kulüplerinin gündeme getirilen bir konu, 4 büyükleri ayağa kaldırdı.
Sabah’ta yer alan habere göre, Anadolu ekipleri, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sayısına ve ligdeki başarı sıralamasına göre değişen yayın gelirlerinin, tüm kulüplere eşit dağıtılmasını istedi.
Başakşehir de destek verdi
Kulüp temsilcileri, mevcut durumda şampiyonluk sayısına göre verilen parayla ilgili olarak, "Bizim için en büyük gelir kaynağı bu, dağıtım şampiyonluklara göre değil eşit olsun" isteğini masaya getirdi.
Bu talebe, şampiyonluk yaşayan Başakşehir de destek verirken 16 kulübün fikir birliği içinde olduğu kaydedildi. Konunun bir sonraki toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticileriyle de görüşüleceği belirtildi.
2022-2023 Sezonu yayın gelirleri şu şekilde:
Galatasaray: 193 milyon TL
Fenerbahçe: 172 milyon TL
Beşiktaş: 157 milyon TL
Adana Demir: 100 milyon TL
Trabzonspor: 97 milyon TL
Başakşehir: 90 milyon TL
Konyaspor: 75 milyon TL
Karagümrük: 74 milyon TL
Kayserispor: 70 milyon TL
Kasımpaşa: 66 milyon TL
Ankaragücü: 65 milyon TL
Antalyaspor: 65 milyon TL
Sivasspor: 65 milyon TL
Alanyaspor: 65 milyon TL
Giresunspor: 65 milyon TL
İstanbulspor: 63 milyon TL
Ümraniyespor: 56 milyon TL
Gaziantep FK: 55 milyon TL
Hatayspor: 53 milyon TL
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