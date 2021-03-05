Anadolu Efes'ten farklı galibiyet!

THY EuroLeague'in 28. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova'yı konuk etti. Maçı temsilcimiz Anadolu Efes, 100-70 farklı kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

THY Euroleague'de temsilcilerimiz galibiyetlerine devam ediyor. Anadolu Efes bugün CSKA Moskova'yı sahasında konu etti. Maçın başından itibaren rahat bir maç çıkaran Anadolu Efes, Rus temsilcisini 100-70'lik skorla farklı kazanmayı bildi.

1. ÇEYREK: Anadolu Efes 31-13 CSKA Moskova

İLK YARI: Anadolu Efes 55-28 CSKA Moskova

3. ÇEYREK: Anadolu Efes 75-45 CSKA Moskova

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 100-70 CSKA Moskova

ANADOLU EFES: Micic 21, Beaubois 11, Simon 11, Moerman 8, Sertaç Şanlı 14, Larkin 11, Singleton 12, Doğuş Balbay, Anderson 3, Dunston 9

CSKA MOSKOVA: James 5, Hilliard 7, Shengelia 14, Bolomboy 8, Kurbanov 3, Lundberg 7, Hackett 7, A'ntonov, Strelnieks 5, Voigtmann 10, Clyburn 4, Eric