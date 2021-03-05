AjansHaber.com.tr Spor Anadolu Efes'ten farklı galibiyet!

Anadolu Efes'ten farklı galibiyet!

THY EuroLeague'in 28. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova'yı konuk etti. Maçı temsilcimiz Anadolu Efes, 100-70 farklı kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

THY EuroLeague'in 28. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova'yı konuk etti. Maçı temsilcimiz Anadolu Efes, 100-70 farklı kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

THY Euroleague'de temsilcilerimiz galibiyetlerine devam ediyor. Anadolu Efes bugün CSKA Moskova'yı sahasında konu etti. Maçın başından itibaren rahat bir maç çıkaran Anadolu Efes, Rus temsilcisini 100-70'lik skorla farklı kazanmayı bildi.

1. ÇEYREK: Anadolu Efes 31-13 CSKA Moskova

İLK YARI: Anadolu Efes 55-28 CSKA Moskova

3. ÇEYREK: Anadolu Efes 75-45 CSKA Moskova

MAÇ SONUCU: Anadolu Efes 100-70 CSKA Moskova

ANADOLU EFES: Micic 21, Beaubois 11, Simon 11, Moerman 8, Sertaç Şanlı 14, Larkin 11, Singleton 12, Doğuş Balbay, Anderson 3, Dunston 9

CSKA MOSKOVA: James 5, Hilliard 7, Shengelia 14, Bolomboy 8, Kurbanov 3, Lundberg 7, Hackett 7, A'ntonov, Strelnieks 5, Voigtmann 10, Clyburn 4, Eric

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Aaron Boupendza Fenerbahçe'de!
Beşiktaş 118 yaşında
Kahveci : "Fenerbahçe'yi karıştırmak isteyenler.."
Kadıköy'de halef ile selef karşı karşıya!
FIFA'nın oylamasında Alex, Hagi'yi geçti
Mbappe için dev transfer üçgeni...
Attila Szalai: "Şampiyonluk yolunda savaşacağız"