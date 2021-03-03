Anadolu Efes, Valencia Basket'i evinde devirdi

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'i 99-83 mağlup etti. Anadolu Efes, 16. galibiyetini almış oldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'i 99-83 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 16. galibiyetini aldı. Valencia ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Valencia Basket, çeyreğin ilk bölümünde dış atışlarda etkili oldu. İspanya temsilcisi, Dubljevic'in sayılarıyla 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 6-16. Kalan bölümde Anadolu Efes, Larkin'in sorumluluk almasıyla ve Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı sayılarla toparlanmasına rağmen ilk periyot Valencia'nın 23-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 12. dakikada öne geçti: 25-23. Valencia'ya üstünlük kurduğu bu periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 isabet bulan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Valencia, Derrick Williams ile etkili oldu. Anadolu Efes ise Simon'un dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle skor üretti. Lacivert-beyazlılar, Sertaç Şanlı'nın bitime 1 saniye kala 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı sayılarla farkı çift hanelere çıkardı ve son çeyreğe 68-58 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Beaubois ve Larkin'in hücumda verdiği önemli katkıyla farkı açan Anadolu Efes, karşılaşmadan 99-83 galip ayrıldı.

Anadolu Efesli basketbolcular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Carmelo Paternico (İtalya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Larkin 15, Micic 16, Simon 14, Singleton 7, Dunston, Beaubois 19, Sertaç Şanlı 20, Moerman 7, Anderson 1

Valencia Basket: Van Rossom 8, Sastre 8, Williams 13, Kalinic 3, Dubljevic 15, Marinkovic, Prepelic 13, Puerto 5, Labeyrie 2, Tobey 12, Hermannsson 4

1. Periyot: 18-23

Devre: 46-40

3. Periyot: 68-58



THY Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Valencia Basket'i 99-83 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, başa baş geçen bir mücadeleden galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ataman, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın sonunda farklı bir sonuç oluşmuş olabilir ama maç çok başa baş geçti. Bizim için çok önemli bir maçtı. Valencia çok tehlikeli bir takım. Çok iyi ve rakip için çok farklı bir basketbol oynuyorlar." dedi.

"İKİNCİ YARIYA KÖTÜ BAŞLADIKTAN SONRA..."

Rakip takımın uzun oyuncuları Dubljevic ve Tobey'in üç sayı çizgisi dışında da etkili olabildiğine dikkati çeken Ataman "Kalinic'in içeriden oynayabildiği bir takım. Bizim için onları durdurmak zor bir işti ama üçüncü çeyreğin ortasına doğru bunu başardık. İkinci yarıya kötü başladıktan sonra, mola aldık ve stratejimizi değiştirdik. Savunmada bazı eşleşmeleri ve stratejimizi değiştirdik, bunda da başarılı olduk. Hücumda ise belki 18 üç sayılık basket bularak kulüp rekorunu kırdık ama daha fazlasını da bulabilirdik." diye konuştu.

"CSKA MOSKOVA'YA HAZIRLANACAĞIZ"

Maçın ilk yarısında boş atışları kaçırdıklarını vurgulayan Ataman "Yine de bu atışları bulmak önemliydi. Topu iyi paylaştık, şutları da Beaubois ve Simon ile sokmaya başlayınca özgüvenimiz yerine geldi ve maçı kazandık. Şimdi perşembe günü CSKA Moskova'ya karşı oynayacağımız maç için hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.