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Anadolu Efes üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e yükseldi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini 75-70 yenerek, seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

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