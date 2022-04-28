AjansHaber.com.tr Spor Anadolu Efes Dörtlü Final'e yükseldi Anadolu Efes üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e yükseldi Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini 75-70 yenerek, seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi. 28 Nisan 2022 22:30 Son Güncelleme: 28 Nisan 2022 22:32 Ayrıntılar gelecek thy avrupa ligi anadolu efes AX Armani Exchange Milan Yorumlar Çok Okunan Haberler Manchester City: 4 - Real Madrid: 3 Yeni spor yasası Resmi Gazete'de yayımlandı Türkiye Kupası yarı final rövanş maç programı Anadolu Efes seride 2-1 öne geçti MKE Ankaragücü, Süper Lig için gün sayıyor Şampiyonluklarda yerli teknik adam damgası Neslihan Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı
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