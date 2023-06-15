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Anadolu Efes seride 2-0 öne geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 85-68 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Karşılaşmaya Pleiss ve Clyburn'ün basketleriyle başlayan Anadolu Efes kısa sürede 9-0'lık bir seri yaparak oyunda üstünlük kurdu. Larkin'in üç sayılık basketiyle 7. dakikada farkı 11 sayıya (21-10) yükselten lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe farkı 3 sayıya düşürerek başlayan Pınar Karşıyaka'ya M'Baye'nin üç sayılık basketiyle karşılık veren ev sahibi ekip peş peşe bulduğu sayılarla farkı yine çift hanelere çıkardı (29-18). Pota altından skor üreten Pınar Karşıyaka 8-0'lık bir seriyle ilk yarının bitimine 2 dakika kala farkı 6 sayıya düşürerek (39-33) oyuna ortak oldu. İzmir ekibi kalan bölümlerde farkı daha da azaltmaya çalışsa da soyunma odasına önde giden taraf 43-35 üstünlükle Anadolu Efes oldu.

Brown'ın sayısıyla üçüncü periyoda başlayan Pınar Karşıyaka, McCollum'un üçlüğüyle skoru 45-40 yaptı. İkinci yarıda ilk bölüme oranla daha tempolu oynayan Pınar Karşıyaka, Delgado ve Kenan Sipahi'nin de kritik basketleriyle 25. dakikaya tek sayı farkla girdi (47-46). Ev sahibi takımın sayılarına cevap vermeyen Pınar Karşıyaka, rakibinin oyunu koparmasına izin vermese de üçüncü çeyrek Anadolu Efes'in 58-54 üstünlüğüyle sona erdi.

Micic'in üç sayısıyla son çeyreğe başlayan Anadolu Efes, M'Baye ve Larkin'in kritik anlarda attığı basketlerle 33. dakikada yeniden 9 farklı öne geçti (67-58). Pınar Karşıyaka'nın hücumda kaybettiği topları değerlendiren lacivert-beyazlılar, üstünlüğünü sürdürdü. Bitime 4 dakika 40 saniye kala ikinci teknik faulünü alan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca oyundan diskalifiye edilirken, Anadolu Efes art arda bulduğu basketlerle karşılaşmayı 85-68 kazanarak seride 2-0 öne geçti.

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