Anadolu Efes kupasını aldı!

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 71-62 kazanan lacivert-beyazlılar, 13. kez müzesine götüreceği kupayı düzenlenen törenle aldı.

Anadolu Efesli teknik heyete ve oyunculara madalyalarını ve kupayı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Kupanın finalisti Fenerbahçe Beko'ya ise ikincilik ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan verdi.

En Değerli Oyuncu ödülü Ziziz'e

Kupanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in yeni transferi Ante Zizic seçildi.

Karşılaşmayı 22 sayı ve 25 verimlilik puanıyla tamamlayan Hırvat oyuncu, ödülünü maç sonu düzenlenen törende aldı.