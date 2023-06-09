Anadolu Efes finale yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off'larının yarı final 4. müsabakasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe Beko’yu konuk etti. Kıran kırana geçen maçı ev sahibi ekip 87-78 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes seride durumu 3-1’e getirdi ve finale yükselen taraf oldu. Anadolu Efes ‘in finaldeki rakibi Türk Telekom – Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibi olacak.

Maç sonunda kavga çıktı

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan ve lacivert-beyazlıların kazandığı müsabakanın ardından salonda kavga çıktı.

Maçın son bölümünde tribünlerden Fenerbahçeli yöneticilerle atışmalar yaşanırken, gerginlik maç sonunda büyüdü.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman parkeden ayrılırken, Fenerbahçeli yöneticilerle sözlü atışma yaşadı. Ataman'ın parkeden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yöneticilerle tribünler arasında da tartışma çıktı.

Birkaç kez her iki taraftan da saldırı teşebbüsü yaşanmasına karşın güvenlik güçleri olayları güçlükle yatıştırdı.

Fenerbahçeli yöneticilerin sahadan ayrılmasının ardından gerginlik sona erdi.