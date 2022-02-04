Anadolu Efes: 78 - LDLC ASVEL: 72

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyondaki 23. karşılaşmasında 12. galibiyetini elde etti. Ligde bir müsabakası tehir edilen LDLC ASVEL ise oynadığı 24. maçta 15. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 16-15 üstün geçen LDLC ASVEL, Knight'ın etkili performansıyla soyunma odasına da 36-32 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Simon, Micic, Pleiss ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada 48-40 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe 54-50 üstün girdi.

Son periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Beaubois, Moerman ve Larkin ile ürettiği sayılarla 34. dakikada farkı 14 sayıya (68-54) çıkardı. LDLC ASVEL, Strazel ve Jones ile farkı kapatmaya çalışırken, Anadolu Efes son dakikaya da 73-68 önde girdi. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlı takım, salondan 78-72 galip ayrıldı.