Anadolu Ateşi 24'üncü yaşını AKM'de kutladı

"Bu yıl dünyada birkaç Anadolu Ateşi okulu açacağız"



Dans topluluğunun yapısının dinamik olarak devam ettiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Türkiye sahnelerinde ki bugün AKM'de, dünyanın en güzel sahnelerinden biri burası, hem de şubat ayından dünya turnesi devam ediyor. 14 okulda öğrenci yetiştirmeye devam ediyoruz, 2 bine yakın öğrencimiz var. Bu toplulukla 24 yılda binlerce insan sahneye çıktı, dans etti. Bu büyük aile hep bir arada kendini geliştirdi ve sanat adına birçok şey yaptı. Türkiye'yi de layıkıyla dünyada temsil etti. Okullaşma süreçlerini yurt dışında, Avrupa'da ve ABD'de yapmak istiyoruz. Bu yıl dünyada birkaç Anadolu Ateşi okulu açacağız. Artık bu projeyi yurt dışındaki çocuklar oynasın istiyoruz. En büyük hayalim buydu. En çok bu sene bu hayale yaklaştık."