Anadol efsanesi 55 yaşında
Anadol efsanesi 55 yaşında
Türkiye'nin ilk yerli ve seri üretim Otomobili olan Anadol 19 Aralık 1966 tarihinde ilk kez banttan indi.Ve takvimler 1984 yılını gösterdiğinde ise üretimi ne yazık ki sona erdi.
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Ama bugün hala 45.700 adeti bizimle yollarda.
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Anadol ismi halk tarafından konulmuştu. 10 bin lira ödüllü yarışmaya tam 18.660 farklı isim önerildi.
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En çok akılda kalanları ise Ve-Ko,Anadolu,Anadol ve Otosan isimleri oldu Adı gibi özel olanı ise Anadolu uygarlığı olan Hitit'lerin geyik figürlerinden esinlenilen logosudur
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