Amrabat'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Premier Lig ekibi Manchester United'da geçiren Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Instagram üzerinden Galatasaray'ı takibe aldı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Manchester United'a gitmeden önce de yakından ilgilendiği Faslı futbolcunun bonservisi İtalyan ekibi Fiorentina'da bulunuyor.