Ampute Milli Futbol Takımı, İsrail'i 6-0 yendi
Fransa'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonasında C Grubu ilk maçına çıkan A Milli takımımız İsrail’le karşılaştı ve rakibini 6-0 mağlup etti.
Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024’te C Grubu’nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında Camille Fournier Stadyumu’nda İsrail ile karşı karşıya geldi.
İsrail protesto edildi
Öte yandan İsrail takımı ısınmaya ve seremoniye çıkarken, tribünler tarafından protesto edildi. Taraftarlar, “Kahrolsun İsrail, yaşasın Gazze” tezahüratlarında bulundu.
İsrail’in milli marşı okunurken, taraftarlar ıslıklarken, ay-yıldız oyuncular da yan dönerek protestoya katıldı.
Ayrıca Ampute Milli Takımı, İsrailli oyuncularla selamlaşmadı.
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