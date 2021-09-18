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Ampute Futbol Milli Takımı finalde

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yı 5-2 yenerek finale yükseldi.

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye Ampute Futbol Takımı tarih yazmaya devam ediyor. 

D grubunu lider tamamlayan Milliler, çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti, yarı finalde de Rusya'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımı, Rusya karşılaşmasına 1-0 geride başlasa da maçı çevirmeyi başardı ve finale yükseldi. 

Ampute Milli Takımı'ı Kemal Güreş'in 2, Rahmi Özcan'ın 2 ve Valerii Sadavskii'nin kendi kalesine attığı gollerle maçı 5-2 kazandı.

Son şampiyon Türkiye, finalde yarın ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenen İspanya'yla karşılaşacak.

 

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