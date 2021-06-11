Amiraller bildirisinde soruşturma derinleşiyor

Emekli amirallerin hadsiz bildirisine ilişkin yürütülen soruşturmada, 104 şüpheliden 99'unun ifade işlemi tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, 104 zanlıdan 99'unun emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, farklı tarihlerde çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Zanlılardan 5'inin ise sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alınamadı.

Zanlıların ev ve iş yeri aramalarında ele geçirilen dijital materyalleri ve HTS kayıtlarının incelemesinin devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin ifadelerini inceleyen savcılığın, dijital inceleme raporlarının tamamlanmasının ardından soruşturmayı derinleştireceği öğrenildi.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

"Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Bu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile 1 emekli general de 16 Nisan'da ifadeye çağırmış, 22 Nisan'da şüphelilerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emekli amiral Işık Biren ise hastanede tedavi gördüğü için ifadeye gelememişti.

Başsavcılık, son olarak 27 Mayıs'ta da geri kalan şüphelileri ifadeye çağırmıştı.