Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için geliyor!

Transferde 6 numaraya odaklanan Kartal, Amir Hadziahmetovic’i resmen renklerine bağlamak için geri sayıma geçti.

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncunun transferi konusunda Konyaspor’la 3 milyon euro bonservis, 1 milyon euro performans bonusu ve olası satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı. Kariyerini Beşiktaş’ta sürdürmek isteyen ve bu konuda kulübüne baskı uygulayan Hadziahmetovic’in de yaklaşık 600 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçtiği aktarıldı.

Kartal’la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak Hadziahmetovic’in yıllık 1 milyon Euro kazanacak.