Amerika'nın kuruluş sembolü Diyarbakır'da bulundu

Diyarbakır'da Roma İmparatorluğu döneminden kalma 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki kazılarda, üzerinde ABD’nin kuruluş sembolü olan bir rozet bulundu. Rozetin bölgeye nasıl geldiği merak ediliyor.

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan Zerzevan Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dicle Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Diyarbakır Valiliği, Türkiye İş Kurumu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Safir Tuz'un desteğiyle 2014 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Bu süreçte, Roma dönemi Mithras tapınağı, savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları gibi birçok eser ortaya çıkarıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi'nde bu kez bir rozet bulundu. Rozetin ilgi odağı olmasının nedeni ise üzerindeki semboller. Rozetin üzerinde ABD’nin kuruluş sembolleri yer alıyor.

Zerzevan Kalesi'nin girişindeki surların doğu kısmında, toprağın 125 santim altında bulunan rozetin üzerinde bilimsel analizler yapıldı. Analizlerin sonucunda rozetin yaklaşık 250 yıldır toprağın altında olduğu belirtiliyor.

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun konuyla ilgili değerlendirmesinde rozetin üzerinde Latince "E Pluribus Unum" yazısının yer aldığını söyledi. Sembolün ABD’nin kuruluş yıllarına kadar gittiğine vurgu yapan Coşkun, “Üzerindeki motif oldukça ilgi çekici. Motifin Amerika'nın kuruluş sembolü olduğunu gördük. Rozet ya da düğme olarak düşünüyorduk. Üzerindeki arma Amerika'nın kuruluş sembolü. Amerika 1776’da kuruldu. 1782’de buna benzer bir motif çizildi. Üzerinde Latince "E Pluribus Unum" yazısı var. Bu, Amerika'nın ilk resmi sloganıydı. Benzerlerini araştırdık, benzerlerine baktığımız zaman Amerika'da ilk defa buna benzer düğmelerin ya da sembollerin kullanıldığı dönem 1850’ler, askerlerin üniformalarının düğmeleri olarak kullanılıyor. Rozetin üzerindeki motif ise 1902’lerden itibaren Amerika'da üretilmeye başlanmış. Hem Amerika hem İngiltere üretimleri var. 1902’den sonra 1914'te yine Birinci Dünya Savaşı'nda asker üniformalarında düğme şeklinde kullanılıyor” dedi.

Nasıl geldi?

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun “rozetin buraya nasıl geldiğiyle ilgili kesin bir bilgi yok, muhtemelen birisi gelmiştir. Oraya bırakmış mı, düşürdü mü, yoksa buraya gömdü mü bunu bilmiyoruz. Bununla ilgili bir şey söylemek çok zor. Düşürmüş de olabilir ama derinden çıktı. Yaklaşık 125 santimetreden çıktı, üzerinde bloklar vardı. O kadar derine inmesi de şaşırtıcı bir durum.” dedi.

Rozetin üzerindeki incelemelerin sürdüğünü ifade eden Coşkun, çalışmaların tamamlanmasının ardından rozetin müzede sergilenebileceğini söyledi.