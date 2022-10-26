Amerikan tütünü serbest Adıyaman tütünü yasak

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, “Türkiye'de, bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından üretilen bir tütün nasıl kaçak olur” ifadelerini kullanarak yasa teklifine tepki gösterdi.

Milletvekili Tutdere, teklif görüşmeleri sırasında yerli ve milli ürün olan tütüne hapis cezasında indirime gidilmesi yerine hapis cezasının komple kaldırılması gerektiğini savunarak hapis cezasının kaldırılması için komisyona önerge sundu.

2017 Yılında Uluslararası Sigara Şirketlerinin Baskısıyla Tütüne Hapis Cezası Getirildi

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun’da değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerinde sırasında konuşan Milletvekili Tutdere, “Tütün işi konuşulurken maalesef, uzun süreden beri Türkiye'nin, bu toprakların tanığı tütünler ile dışarıdan gümrüksüz olarak Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen tütünler hep karıştırıldı. Hep karıştırıldığı için de işler hep yanlış yapıldı. Yanlış yapıldığı için de yıllardır vatandaşlarımız çile çekiyor, ıstırap çekiyor ve mağdur oluyor. 2017 yılında uluslararası sigara şirketlerinin de baskısıyla nereden geldiği belli olmayan bir anlayışla, yetki belgesi almadan tütün satan, satışa arz eden, bulunduran, nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası geldi.” ifadelerini kullanan Tutdere, yanında getirdiği tütünlere işaret ederek “Ben şu anda bunu tütünü satsam üç yıl hapis cezası yatacağım. Siz bu teklifle bunun alt sınırını iki yıl yapıyorsunuz. Bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından üretilen bir tütün nasıl kaçak olur?” dedi.

Yapılan düzenlemenin doğru olmadığını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Ben bu Mecliste yüzlerce kez anlattım. ‘Bu ceza doğru değil’ dedim. Sesimizi eksik duymuşsunuz arkadaşlar. Biz bunu ‘üçü iki yapın’ diye söylemiyorduk, bunu tamamen kaldırmak lazım. Kanun'da sarmalık tütün satanlara ilişkin idari para cezası zaten var, mala el koyma var. Bir fiilin bir cezası olur. Siz niye hızınızı almıyorsunuz bir eyleme, bir fiile 2 kere ceza getiriyorsunuz ki? Hem idari para cezası verip hem mala el koyacaksınız, bir de ‘Yetmez kardeşim, size iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası vereceğiz’ diyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenlemenin, hapis cezasının hiçbir mantığı olmadığını savunan Milletvekili Tutdere, Teklif sahiplerinin denetimli serbestlik savunusunu eleştirerek, “ ‘Efendim, biz bu şekilde yaparak en azından denetimli serbestlik kapsamına koyuyoruz.’ diyorlar arkadaşlar. Ancak bu vatandaş bir kere satmıyor ki bunu. Adam 200 kilo, 300 kilo tütün kaldırıyor, 50'sini bir satıyor, ihtiyacına göre 20'sini bir satıyor, 100 kiloyu bir satıyor, her zaman satıyor bunu. Şimdi sürekli cezayla karşı karşıya kalacak dolayısıyla toplu alacağı ceza neredeyse adam öldürmeye teşebbüsle aynı şey gelecek, yani mantığı yok bu işin.” dedi.

Hapis cezasının alt sınırını üç yıldan iki yıla düşürmenin sorunu çözmeyeceğini ifade eden Milletvekili Tutdere, şu anda bu yasadan dolayı benim bildiğim, yüzlerce kişinin mağdur olduğunu sözlerine ekledi.