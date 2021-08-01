Amerikan olimpiyat eskrim takımı üyesi cinsel taciz nedeniyle arkadaşları tarafından protesto edildi

Hadziç'in takım arkadaşları onu protesto etmek ve cinsel istismar mağdurlarına destek olmak adına yüzlerine pembe maske taktılar. Sahnede sadece Hadziç'in maskesi siyah renkteydi.

2016 yılında Rio de Janeiro'daki Kadın Eskrim Yarışması'nda Bronz Madalya kazanan ve başörtüsüyle Olimpiyatlarda Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden ilk Müslüman kadın olan Ibtihaj Muhammed, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Birlikte duran ve tepki veren ekibe tebrikler" dedi.

29 yaşındaki Hadziç, 2013-2015 yılları arasında yaşandığı iddia edilen olaylar nedeniyle üç kadın eskrimci tarafından cinsel tacizle suçlanıyor. Suçlayanlardan ikisi, Hadziç'i Columbia Üniversitesi'ndeyken tanımış.

Hadziç'in ABD'de eskrim müsabakalarına katılımı da askıya alınmıştı.

Cinsel istismar ile suçlanan ABD Olimpiyat Eskrimcisi Alen Hadziç'in Tokyo'da Olimpiyat köyünde kalmasına izin verilmedi.

Suçlamaları inkar ediyor

Suçlamaları inkar eden Hadziç, avukatı Jack Wiener vasıtası ile kendisine yönelik tutumun doğru olmadığını ve Olimpiyatlarda yer alması için izinlerin sağlanması gerektiğini belirtti.

Avukat ayrıca Hadziç'in takıma dahil edilmesinin "Amerika Birleşik Devletleri'nin itibarına ya da sporunun itibarına zarar vermeyeceğini" kaydetti.

Fakat ABD ekibi, Tokyo'da Hadziç'i yalnız bıraktı. ABD eskrim, ulusal yönetim kurumu, takım arkadaşlarının güvende ve huzurlu hissetmediğini ve Hadziç'in varlığından rahatsız olduklarını iletti.

Hadziç, Tokyo'ya takım arkadaşlarından ayrı olarak uçmuş ve ekibinin itirazı nedeniyle Olimpiyat köyüne girişi engellenmişti. Hadziç şu an Tokyo'da bir otelde kalıyor.

ABD Olimpiyat Eskrim Takımının bir üyesi olan Jacqueline Dubrovich, maske protestosunu Instagram hesabında paylaştı ve bunun yeterli olmadığının farkında olduğunu ifade etti.

USA Today gazetesine konuşan Hadziç, biri kendisine fotoğrafları gönderene kadar maske protestosundan habersiz olduğunu söyledi. Aktarılanlara göre maskeleri takım arkadaşı olan Curtis McDowald dağıtmış ve Hadziç kendisi de bir maske istediğinde ona 'yok' denilmiş.