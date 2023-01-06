ABD'de Irkçılık bitmiyor

ABD'de polislerin siyah kız çocuğunu dövdüğü görüntüler tartışma yarattı.

New York'taki Staten Island bölgesinde yer alan Graniteville'de salı günü yaşanan olayda New York Polis Teşkilatı'ndan (NYPD) Nicholas Scalzo, 14 yaşındaki Kyonna Robinson'a defalarca yumruk attı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Scalzo'nun Robinson'ı art arda yumrukladığı, yanındaki polisin de çocuğun kaçmasını engellediği görülüyor.

Etraftakilerin Robinson'ı polislerin elinden kurtarmaya çalıştığı ama görevlilerin kız çocuğuna saldırmaya devam ettiği de dikkat çekiyor.

New York Polis Teşkilatı'ndan (NYPD) yapılan açıklamada Scalzo'nun açığa alındığı, kimliği paylaşılmayan diğer polis hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ABD'nin tanınmış tabloid gazetelerinden New York Post'a konuşan Robinson ise 12 yaşındaki kız kardeşinin kavgaya karıştığını, onu kurtarmak için harekete geçtiğini ama Scalzo'nun kendisini geri ittiğini söyledi.

Kız çocuğu, bunun üzerine polisin kafasına iki kez vurduğunu itiraf ederken, görevlinin tepkisinin aşırıya kaçtığını savundu.

Şehrin polis teşkilatına verdiği destekle tanınan New York Belediye Başkanı Eric Adams ise "Videoda gördüklerim hiç hoşuma gitmedi" diyerek, olayla ilgili detaylı inceleme yapılacağını belirtti.