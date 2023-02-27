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Amerika'da olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor

Amerika'nın batı eyaleti California’da şiddetli yağış ve yüksek kesimlerde de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde, eyalette etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 126 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığı belirtildi.

California’nın güneyinde yüksek kesimlerde başlayan kar fırtınasının, iki gün içinde ülkenin doğusuna ilerleyeceği kaydedilen haberlerde, 20 milyondan fazla kişinin şiddetli fırtınaya karşı uyarıldığı ifade edildi.

Yetkililer, eyaletin yüksek kesimlerindeki bazı otobanların “aşırı kar ve buzlanma” nedeniyle trafiğe kapatıldığı bilgisini paylaştı.

2022 Aralık ayında yaşanan kar fırtınasında Buffalo ve Erie County bölgeleri de dahil olmak üzere ABD genelinde 57 kişinin yaşamını yitirmişti.

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