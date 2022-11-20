Trump başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Amerika, bir devlet değil! Devlet diyenlerin bazısı artık ABD’nin açılımını “Amerika Bölünmüş Devletleri” olarak yazıyor!

Bir devlet değil ise ne?

Kovboy kuralları ile işleyen bir şebeke!

Her şebekede günü gelince bir iç hesaplaşma olur…

Öncesi de var ama özellikle Trump’ın ‘seçildiği’ ve ‘seçilemediği’ Başkanlık Seçimleri akla, hayale gelmeyen söylemlere ve eylemlere sahne olmuştu…

Bir halef/selef kavgası hatta savaşı başlamıştı ki devam ediyor…

Trump, üzerine atladığı Cumhuriyetçi eşeğini, fil üzerinde güvende olduğunu zanneden Demokratların üzerine sürünce, Amerika’nın derin devleti eski başkanı ‘yok’ saydı…

Twetter hesabı kapatıldı, dünya ile iletişimi kesildi, evi arandı, Başkanken bile Başkanlık ile ilgili apoletleri sökülmek istendi…

Devran döndü…

8 Kasım’daki ara seçimler sonunda yeniden şekillenen Temsilciler Meclisi’nde üstünlüğü ele geçiren Cumhuriyetçiler, eşeği sağlam kazığa bağladıktan sonra, “Keser döner sap döner gün gelir hesap döner” naralarıyla Demokratların filinin kulağından tuttu!

Twitter’ı satın alan Elon Musk, şirketin yönetim kademesini ve klasik işleyişini altüst edip ardından da Trump’çılık oynamaya başlayınca bu kez paçası tutuşan kişi boşlukla tokalaşan uykucu Başkan Biden oldu!

Musk, Twitter üzerinden, “Trump’ın hesabı geri verilmeli mi” anketi yaptırdı ve kullanıcıların yüzde 52’si ‘evet’ dedi…

Bunun üzerine Musk, “Halk konuştu. Trump, geri dönecek.” paylaşımında bulundu.

Gerçekten de keserin, sapın, hesabın döndüğü bir ortama girildi Amerika’da!

Neler olmuştu neler?

Başını Amerika’nın çektiği Batı, Türkiye’yi IŞİD’i kurmakla suçlarken, Trump, “IŞİD’i Obama kurdu” diyerek suçu sahibine teslim etti!

Küreselci Amerikan sermayesi ulusalcı Trump’a dünyayı dar etmek için birçok fırıldak çevirdi. Türkiye ile ilişkileri kopma noktasına getirdi…

Aileler de işin içinde

Neyse biz yeniden şebeke kavgasına dönelim…

8 Kasım seçimleri bir dönüm noktası oldu ve keserin sapını tutan el değişince hesap da değişti.

Zafer sarhoşu Cumhuriyetçilerin ilk işi uykucunun oğlu küçük Biden’a yolsuzluk soruşturması açmak için harekete geçmek oldu.

Oğul ‘Hunter’, ava giderken avlanacak gibi!

Bilindiği gibi Demokratlar ve emirlerindeki Biden yönetimi benzer yollarla Trump ve Cumhuriyetçiler üzerinde baskı kurmuş, bu da çok eleştirilmişti…

Sırada ne var?

Demokrasilerde seçimler ‘ilaç’ gibidir ama şebekelerde sorun çıkarabilir!

2021’deki (hileli dediği) seçimin ardından Biden’in Başkanlık koltuğuna oturmasını engellemek için taraftarlarına Kongre Binası’nı işgal ettirerek dünyayı şoka sokan Trump, 8 Kasım 2022’deki ara seçim zaferiyle keseri sapından tutarak hesap sormak için şaha kalktı!

İlk sözü şu oldu:

-Başkanlığa adayım…

Bu niyet, uykucu Biden’ın devre dışı bırakılmasının; İngiltere gibi Amerika’yı da bir Hindistanlının yönetmesinin yolunu açabilir…

Dursun ERKILIÇ