Amerika'da Kambur balina karaya vurdu

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island'daki Lido Beach'te yaklaşık 11 metrelik kambur balinanın karaya vurduğu açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamaya göre balinanın bulunduğunda hala canlı oldu ancak kısa bir süre sonra öldüğü belirtildi.

Balinanın sahile vurmasına neyin sebep olduğu bilinmezken yetkililer durumu inceleme altına aldıklarını açıkladı.

Ülkenin okyanuslarından ve balıkçılıktan sorumlu Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, geçen yıl ABD'nin Atlantik kıyılarında 19 kambur balinanın karaya vurduğunu açıkladı.

Bu yılın ilk ayında Maine'den Florida'ya kadar karaya vuran balinaların sayısı şimdiden 7 oldu.

Yetkililer ve çevreciler ise, balinaların gizemli ölümlerinin arkasında ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.