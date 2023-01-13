Amerika'da evsizler soğukla karşı karşıya!

“Rüyalar ülkesi” Amerika ile “barış ve refahın kıtası” Avrupa ülkelerinde, bir çatıdan yoksun olarak yaşayan çok sayıda evsiz soğuk kış aylarında zorlu koşullarla karşı karşıya kalıyor. Soğuk kış günlerinde kimisi metro alt geçitlerinde, kimisi köprü altlarında, kimisi ise mağaza ve konutların bina girişindeki boşluklarda soğuktan korunmaya çalışırken, bazı sivil toplum kuruluşları sıcak yemek dağıtarak evsizlere destek olmaya çalışıyor.

Amerika'nın New York kentinde Queens bölgesinde bulunan Jackson Heights semtinde bir kaldırım kenarına sığınan evsizler battaniyeleriyle soğuktan korunmaya çalışıyor.