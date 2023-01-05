Temsilciler Meclisinde kriz devam ediyor

435 üyeli ABD Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler çoğunlukta olmasına rağmen Başkanlık için yeterli oy çoğunlunu sağlayamıyor.

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan 5'inci ve 6'ıncı tur oylamalarında da 201 oyda kalan Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli desteğe yine ulaşamadı.

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde başkan seçimi krizi devam ediyor. Bugün yapılan son 2 oylamada sonuçlar aynı kaldı.

5'inci ve 6'ıncı tur oylamalarında da, McCarthy 201 oyda kalırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 20 Cumhuriyetçi vekil, oylarını vekil Byron Donalds'tan yana kullandı.

212 Demokrat üyenin tamamı parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam ediyor.

Bir milletvekili ise adaylardan hiçbirine oy vermedi.

Cumhuriyetçiler arasındaki bölünmüşlük sürüyor

ABD Temsilciler Meclisinde son 100 yıldır ilk kez yapılan 6 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için Meclis Başkanı seçilemiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi olan bir grup Cumhuriyetçi üye, Trump'ın "McCarthy'e oy verin" çağrılarına rağmen aksi yönde oy kullanmaya devam ediyor.

Yeni oylama 7'inci tura kaldı

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan 6'ncı tur oylamada da başkan seçilemeyince yeni oylama 7'inci tura kaldı.

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta yeni yasama dönemine başlaması beklenen, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde başkan iki gün boyunca yapılan 6 tur oylamada seçilemedi.

Bugün başkan seçimleri için 2 tur oylama yapan Temsilciler Meclisi, bir sonuç elde edemeyince oturuma ara verdi.

Vaşington saatiyle akşam 8'de yeniden toplanan Temsilciler Meclisi, bu kez 214'e karşın 216 oy ile 7'nci tur oylamanın yarına ertelenmesi kararı aldı.

Başkan seçilene kadar oylamalar devam edecek

Eski ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisinde 5 kez üst üste yapılan oylamada Meclis Başkanı olmak için kendi partisinden yeterli çoğunluğu elde edemeyen McCarthy'e oy verme çağrısı yapmıştı.

Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekillerinin yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam etmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisinde Başkan seçimleri nasıl tamamlanır

435 üyeli Temsilciler Meclisinde halihazırda Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia’dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin’in 28 Kasım 2022’de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy’nin başkan seçilebilmesi için ise Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyor.

Ancak bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Örneğin, 6 milletvekili oylamada çekimser kalırsa, mevcut milletvekili sayısı 434 olan mecliste çoğunluk için gereken oyun 218 değil, 214 olması gerekiyor.

Joe Biden'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Kentucky ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy'nin partisinden yeterli oyu alamadığı için Temsilciler Meclisi Başkanı seçilememesi ve Meclisin işlemeye başlayamamasının, ülkenin dışarıdan görünümü için iyi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

"Bu işin bu kadar uzun sürmesinin utanç verici olduğunu düşünüyorum." diyen Biden, Cumhuriyetçilerin birlikte hareket ederek bu krizi aşmalarını umut ettiği ifadesini kutlandı.

Biden, meclis başkan adaylarından hangisini tercih ettiğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.