Amerika tarihinin en büyük kokain kaçakçılığı!

Karadağlı eski bir ağır sıklet boksör, Pazartesi günü, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Amerikan tarihindeki en büyük kokain kaçakçılığını yapmakla suçlanıyor.

Eski boksör Goran Gogic, değeri 1 milyar doları aşan 22 ton kokain kaçakçılığı ile suçlandı.

43 yaşındaki Goran Gogic, New York'ta büyük bir jüri tarafından suçlanmasının ardından 31 Ekim gecesi Miami Uluslararası Havalimanı'ndan Zürih'e uçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Savcılar Gogic'i, Federal Deniz Uyuşturucu Uygulama Yasasını ihlal etmek ve komplo suçlamalarıyla suçluyor.

Reuters'ın haberine göre, Gogic Miami'deki ABD Sulh Hakimi Lisette Reid'in karşısına çıktıktan sonra gözaltına alındı.

Gogic, 7 Kasım'da tekrar hakim karşısına çıkacak.