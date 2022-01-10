Amerika Birleşik Devletleri 80.000 kamyon ve tır şoförü arıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde tedarik zinciri krizi devam ederken, bunun en büyük nedeni olarak gösterilen kamyon ve tır şoförü eksikliği gösteriliyor.
Amerika'da tedarik zinciri sorunu da devam ediyor. Bunun önemli nedenlerinden biri TIR şoförü sıkıntısı. Bazı uzmanlar tedarik zincirindeki koordinasyon sorununun da önemli bir etken olduğu düşüncesinde.
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Limanlarda tıkanıklık ve depolarda uzun bekleme süreleri... Amerika Kamyoncu Dernekleri’ne göre 80 bin TIR şoförü açığı, sorunu daha da büyütüyor.
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Biden Yönetimi bu sıkıntıyı gidermek için çırak eğitimi programlarını genişletmeyi ve emekli askerleri TIR şoförü olarak eğitmeyi planlıyor.
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Ancak bu çalışmaların da tır şoförü açığını kapyaması beklenmiyor. Halen ülkede 80.000 civarında tır şoförü açığı bulunuyor.
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