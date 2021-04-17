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Ambulans uçak kalp hastası iki bebek için havalandı

Kayseri'de kalp hastası olarak dünyaya gelen 2 bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulanslar ile İstanbul ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Kayseri'de dünyaya gelen iki erkek bebeğe hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konuldu.

Tedavileri devam eden bebeklerden birinin İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi’ne diğerinin ise Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkine karar verildi.

Ambulans uçak kalp hastası iki bebek için havalandı

Bebeklerin hastaneye yetişmesi için Kayseri'ye Ankara'dan Sağlık Bakanlığı'na ait 2 ambulans uçak gönderildi.

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