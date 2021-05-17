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Ambulans helikopter ağır yaralı kadın için havalandı

Düzce'de trafik kazasında yaralanan kadın, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Dün gece trafik kazası geçiren ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım servisine alınan 52 yaşındaki Sibel Boyalı'nın durumu ağırlaştı.

Fotoğraf: AA

Ankara Onkoloji Hastanesi ile görüşülerek, hastanın transfer edilmesi gerektiğine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, Düzce Üniversitesi Stadı'na indi.

Ambulansla stada getirilen kadın, helikoptere alınarak Ankara Onkoloji Hastanesine sevk edildi.

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Ambulans helikopter yaralı kadın için havalandı