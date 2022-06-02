Amber Heard'ün avukatı müvekkilinin tazminatı ödeme gücü olmadığını söyledi

Heard'ün, Depp'in avukatları tarafından 'şeytanlaştırıldığını' vurgulayan Bredehoft karara itiraz edeceklerini belirtti.

NBC kanalının müvekkilinin bu tazminatı ödeme gücü olup olmadığı sorusuna Beredehoft "Hayır, kesinlikle hayır," sözleriyle cevap verdi.

Washington yakınlarında görülen davanın sonucunda 7 kişiden oluşan jüri, 3 hakaretle ilgili Depp'i haklı bularak toplamda 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti. Fakat tazminarın 5 milyon dolarlık kısmı Virgina eyalet yasalarındaki üst sınır olan 350 bin dolara indirildi.

Jüri ayrıca karşı dava açan Heard'e de 2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

36 yaşındaki oyuncu karar sonramı "tarif edileme bir hayal kırıklığı" yaşadığını söylemiş ve bir yığın delile rağmen eski kocasının sahip olduğu güç, etki ve nüfuzunu kanıtlamaya yetmemesi karşısında yıkıldığını belirtmişti.