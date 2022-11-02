Amatör kümenin romantik Japon'unun Türkiye sevdası bitmiyor

Başkent Tokyo'daki Komazawa Üniversitesi'nde görevli futbol koçu Okada, 1990'larda kısa süreli geldiği Ege sahillerindeki günlerini unutmuyor.

Çeşme'de o yıllarda tanıştığı Türk kızıyla konuşmak için kısa sürede öğrendiği ve halen unutmadığı "kırık Türkçesiyle" Okada, Türkiye macerasını anlattı.

Güney Amerika'yı "uzak", Avrupa'yı "fiyatları yüksek" olarak niteleyen Okada, o dönem "futbol çıraklığı" yapmak için Türkiye'yi seçtiğini söyledi.

"Türkler, Japonları seviyor, cana yakın ve fiyatları ucuz." diyen Japon antrenör, Türk futbol kulüplerine gönderdiği 20'yi aşkın mektupta "çıraklık yapacağını" anlattığını belirtti.

Olumlu yanıt aldığı Karşıyakaspor'u tercih ettiğini kaydeden Okada, anlaşma sağlanamaması sonrası bu kez yerel takımlardan Çeşmespor'la iletişime geçtiğini söyledi.

Bu dönemde rehberlik kitapları okuyan Okada, "Yarınki maça gel." çağrısıyla antrenmanlarına katıldığı Çeşmespor'da 1 yıl oynama fırsatı yakaladığını anlattı.

"Maaş sadece 100 dolar. Konaklama ve yemek bedava. Ben çok mutlu." sözleriyle o dönemki duygularını ifade eden Okada, 1991'de Japonya'ya geri döndüğünü söyledi.

Gönlünü Türk kızına kaptırmış

Türkiye'ye 5 yıl sonra yeniden gelerek bu kez Çeşme Belediyespor'da oynadığını belirten Okada, o yılları "antrenman, deniz ve arkadaşlarım" şeklinde özetledi.

Okada, "Sakat varsa yerine, forvet yoksa forvet, orta saha yoksa orta saha, defans yoksa defans oynuyordum." ifadesini kullandı.

"İstanbul ve İzmir büyükşehir ve çok arkadaşım yok ancak Çeşme kırsal ve insanları nazik." diyen Okada, o yıllarda gönlünü Cemile adlı Türk kızına kaptırdığını dile getirdi.

Cemile ile konuşabilmek için Türkçesini geliştirdiğini anlatan Japon antrenör, "Güzel kızdı. Ben konuşmak istiyorum tabii." diyerek hızlıca Türkçe öğrendiğini söyledi.

Türk çayı içip yürüyüş yaptıklarını hatırladığını kaydeden Okada, ülkesine geri dönüş tarihinin yakın olması nedeniyle Cemile ile ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Emeklilik hayali

Uzun yola karşın Türkiye kararında o dönem ailesinin kendisine tam destek verdiğini vurgulayan Okada, emekliliği için Türkiye hayali kurduğunu söyledi.

Okada, "O dönem Sovyetler vardı. Bangkok-Dubai-İstanbul üzerinden Türkiye'ye gidiliyordu. O zaman 24 saatti. Çok uzaktı. Şimdi 11-12 saat. Türkler, çok nazik ve cana yakın. Uzak yakın fark etmez. Emeklilik zamanımı Türkiye'de geçirmek istiyorum, Çeşme, Antalya ya da Kuzey Kıbrıs'ta." diye konuştu.

Evlenmeden önce eşine Türkiye'de yaşayabileceklerine yönelik hayalini aktardığını belirten Okada, "İstanbul'da Japon çocuklar için okul da var. Hanım da düşündü. Çocuk da gitmek istiyor." dedi.