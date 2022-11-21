Amasya’da tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü 8 yaralı

Çorum’dan Samsun’a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Tiyatro oyuncularının dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi.

Bakan Ersoy'dan trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatrocular için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren tiyatrocuların ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bakan Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası Samsun'a dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Ersoy, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası Samsun'a dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum.



Başımız sağ olsun. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) November 21, 2022

Kastamonu ve Çorum'da sahneledikleri oyunun görüntüleri ortaya çıktı

Amasya'da trafik kazası geçiren tiyatro oyuncularının Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ve en son Çorum'da sahneledikleri "Başbelası" adlı oyunun görüntüleri ortaya çıktı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçiren oyuncuların, Çorum Devlet Tiyatrosu'nda dün akşam "Başbelası" adlı oyunu sergiledikten sonra Samsun'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Karadeniz turnesine çıkan tiyatro ekibi, 17 Kasım'da ise Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aynı oyunla sahnedeydi.

Turnenin son durağı Çorum'da tiyatroseverlerle buluşan ekibin son görüntüleri ortaya çıktı. Taşköprü ve Çorum'da çok sayıda kişinin izlediği oyunun beğeni topladığı görüldü.

Öte yandan, ekipte bulunan ve kazada yaralanan oyunculardan Ceyhun Fersoy'un, kaza öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Merhaba sevgili dostlar. Bugün turnemizin 7. günü. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Çok güzel bir turne geçirdik. Başta Jest Tiyatro'ya ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere ulaşmaya devam edeceğiz." sözleri yer aldı.

Paylaşımında "Başbelası" oyununun izleyiciden ilgi gördüğünü anlatan Fersoy'un, "Çorum'dayız, bugün de doluyuz. Üç bin küsur kişiye ulaştık. Ulaşmaya da devam edeceğiz. Tiyatro iyi ki varsın." ifadeleri dikkati çekti.