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Amasya'da otomobil refüje çarptı! 4 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Ordu'dan Kocaeli'ne giden Aydın Yılmaz idaresindeki 52 DV 919 plakalı otomobil, Bacakoğlu köyü mevkisinde refüje çarptı.

Sürücünün eşi Gül (40) ile otomobilde bulunan çocukları Ece Naz (9), Eymen (6) ile Ege Yılmaz (16) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ailenin, kaza geçiren yakınlarını ziyarete gittikleri öğrenildi.

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