Amasya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, bugün Gümüşhacıköy Ulubel mevkisinde meydana geldi. Mehmet Kazanfer’in (42) kontrolünü yitirdiği 34 PR 6765 otomobil, çelik bariyerlere çarptı. Kazada, Zeynep Nur Gülsu hayatını kaybederken, annesi Hanım Gülsu (46) ile akrabası olan sürücü Mehmet Kazanfer, kızları Ayşenur (15) ve Aysima Kazanfer (11) yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.