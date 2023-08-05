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Amasya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde çelik bariyerlere çarpan otomobildeki Zeynep Nur Gülsu (10) hayatını kaybetti. Kazada 2'si çocuk, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün Gümüşhacıköy Ulubel mevkisinde meydana geldi. Mehmet Kazanfer’in (42) kontrolünü yitirdiği 34 PR 6765 otomobil, çelik bariyerlere çarptı. Kazada, Zeynep Nur Gülsu hayatını kaybederken, annesi Hanım Gülsu (46) ile akrabası olan sürücü Mehmet Kazanfer, kızları Ayşenur (15) ve Aysima Kazanfer (11) yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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