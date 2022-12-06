Amasya'da çiftçilere 22 bin kiraz fidanı dağıtıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, yeni dünya düzeninde tarımsal üretimin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Çiftçilerin yaptıkları üretimle ülke ekonomisine can verdiğini vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

"Tarım her dönem insanların en büyük uğraş alanlarından biri olmuştur. Geçtiğimiz yüzyıldan itibaren sanayi ve diğer hizmet alanlarına kayan ağırlık, salgın süreciyle gıda ürünlerinin önem kazanmasıyla yeniden tarıma dönmeye başlamıştır. Ülkemizde son 20 yılda tarım sektörüne sağlanan milyarlarca liralık teşvik, destek ve hibeler ile üretim miktarları ve ürün kaliteleri artmıştır. Artık modern tarımsal ekipmanlar ve çağa uygun üretim anlayışıyla ülkemizde dünya standartlarında üretim gerçekleşmektedir. İlimiz açısından bakıldığında ise devletimizin destekleri ve çiftçilerimizin gayretleri ile Amasya tarım ve hayvancılıkta bölgemizin merkezi olma noktasında emin adımlarla ilerlemektedir."

Masatlı, 2023 hedefleri doğrultusunda tarım ve diğer alanlarda Amasya için belirlenen hedeflerin gerçekleştirildiğini dile getirerek, "İl Özel İdaresi ve DOKAP’ın yüzde 70 hibe desteğiyle 91 üreticiye 22 bin 200 kiraz fidanı desteği sağlayacağız. 444 dekar alanda dikimi yapılacak bu fidanların toplam tutarı ise 1 milyon 221 bin liradır." dedi.

Üreticilerin, bu ve bunun gibi projelerle her sektörde üretim gücünün arttırılmasının, Türkiye'nin dünyada söz sahibi olabilmesi için en temel şart olduğunu vurgulayan Masatlı, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz ancak bu şekilde gerçekleşecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve özel sektörümüzle bu hedeflere hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Programda, konuşmaların ardından çiftçilere 22 bin kiraz fidanı dağıtıldı.