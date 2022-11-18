Amasya'da bir evde 115 litre sahte içki ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, Suluova ilçesinde bir evde etil alkol ve alkol kiti kullanılarak sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, 115 litre sahte içki, 65 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi H.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.