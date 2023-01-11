Amasya elması Meclis kürsüsünde!

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te yanına getirdiği kasa kasa Amasya elması ile basın toplantısı düzenledi.

Amasya elmasının yalnızca Türkiye'de değil dünya çapında tanınan bir meyve olduğunu belirten Karahocagil, "Amasya misket elmamızın en önemli özelliğinden biri, bir kısmı kırmızı bir kısmı yeşil. Kabuğu ince olup kıtır ve sulu bir elma. Ayrıca Amasya misket elmamızın aroması, tadı, kokusu diğer bölgelerde yetişen elmalarla kıyaslanamayacak kadar güzel." dedi.

Geçen yıl Amasya Valiliği ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle Amasya çöreği ile semaverinin, coğrafi işaretle tescillendiğini hatırlatan Karahocagil, hünnap, hünnap pekmezi, Yassıçal çuha dokuması, Gediksaray dokuması ile Amasya balının, coğrafi işaret tescil işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Amasya çiçek bamyası için Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunun yapıldığını dile getiren Karahocagil, Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının, "şehzadeler şehri" Amasya'ya destek olduğunu, çalışmalarıyla Amasya eşrafının takdirini kazanmaya devam ettiğini vurguladı.