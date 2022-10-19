Amasra için komisyon teklifi

İlk olarak TBMM Genel Kurulu’nda sözü İYİ Parti Grubu adına Samsun Milletvekili Bedri Yaşar aldı. Yaşar, "Ne zaman memlekette bir felaket olsa, gerek deprem gerek sel felaketi gerekse bu tür büyük kazalar, her seferinde kürsüye çıkıyoruz, diyoruz ki 'Yaralar sarılacak, devlet gerekeni yapacak' ama maalesef bunların hiçbir tanesi bu olaylarda bize bir ders olmuyor, yine aynı kazaları her seferinde tekrar ediyoruz. Biz muhalefet olarak diyoruz ki değerli arkadaşlar: Bunları konuşmak yerine... Gayet tabii ki devlet büyüktür, gayet tabii ki devlet yaraları saracaktır. Buna hiçbirimizin bir itirazı yok, olamaz da ama bu sorunları irdelemezsek, bu problemleri irdelemezsek, bunların üzerine gitmediğimiz takdirde, tarih tekerrürden ibaret, bunları bol miktarda yaşayacağız" diyerek önlem çağrısı yaptı.

Para ve pulla ölçülmez

Can kayıplarına dikkat çeken Yaşar, "Kaybettiğimiz canların parasal karşılığı olmaz. 'Şunu sağladık, bunu sağladık; ailelere şu bedeli ödedik, bu bedeli ödedik' Bu, çözüm değil. Yüce Türk milletinin hiçbir evladının karşılığını parayla pulla ölçemezsiniz. İktidarsınız, gereğini yapın ama gördüğümüz o ki pek de gereğini yapacak gibi durmuyorsunuz. Az kaldı diyoruz, inşallah nasip olur, bu işlerin nasıl yapıldığını bizim de size gösterme fırsatımız olur diyor, Komisyona gerekli katkıyı vereceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyorum" dedi.

İYİ Parti adına ikinci sözü; Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş aldı. Önlemlerin alınmaması Yokuş, "Niye kaybettik bu maden işçilerimizi? Geçen onlarca yıla rağmen hiçbir ciddi tedbir almadığımız için, Sayıştay raporlarını, iş müfettişlerinin uyarılarını dinlemediğimiz için kaybettik 41 vatandaşımızı. Maden ocağında çalışan işçiler uyarıyorlar idarecileri, diyorlar ki, 'Efendim, grizu olacak.' Ama idareciler vurdumduymazlığa devam ediyor ve maden işçilerimizi kaybediyoruz. İnsan canına kıymet vermediğimiz için elbette ki kaybediyoruz kardeşlerimizi. Ranta ve liyakatsizliğe öncelik tanıdığımız için kaybediyoruz insanlarımızı. Önceki maden kazalarından hiçbir ders almadığımız için kaybettik bu kardeşlerimizi; yazıklar olsun sizin yönetim anlayışınıza! Bu acı tabloları yaşamamızın nedenlerinden biri de ocakların fiziki yapıları ve teknik donanımları Avrupa standartlarına göre düzenlenmediği içindir" sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin: "Genel başkan yardımcımız sayın Sadir Durmaz kaza kaza mahalindeki incelemelerinin sonucunu dün meclis Genel Kurulu’muzda paylaşmıştır. Dünyanın en zor mesleği olarak kabul edilen madencilikte alınan önlemler doğrultusunda kaza riski azaltılabiliyor ancak fiziki şartlar sebebiyle yüzde 100 güvenliğin sağlanması maalesef mümkün olmamaktadır. Grizu patlamasının tam olarak nasıl gerçekleştiği ancak ocak içi şartların uygun hale gelmesinden sonra uzmanların yerinde yapacakları incelemelerden sonra belirlenecektir. İncelemeler tamamlanmadan afaki yorumlar yanlıştır. Kaza anı ve sonradan yapılacak çalışmalarda küçümsememek gerekmektedir. Nitekim, devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir."

Bu bir cinayet

HDP Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Turan kazanın bir cinayet olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"İktidar bu meseleyi sıradan bir mesele olarak addetmek için elinden geleni yapıyor. Para ödemekten tutun bugün AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Bartın’daki maden faciasında ihmali olanların gözünün yaşına bakmayacağız’ ile devam etti. İşletmenin başındaki adamı sen atamışsın. Burada çok açık bir cinayet var. Bu cinayet iktidarın 20 yıldan beri sürdürdüğü enerji ve ekonomi politikalarıyla alakalı bir cinayet. Dün bakan buraya geldi, anlattı durdu. Bu kaza neden meydana geldi? Bir yerde kaza varsa orada iktidarın her zaman benzer bir refleks gösterdiğini görmüşümdür. Niye Soma’da hesap sormadınız?

41 kişi hayatını kaybetti. Sıradan bir mevzu olsa bundan dolayı tutuklama tedbirini alınması gerekir. Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? 20 yıldır bu ülkeyi yönetip de bu işten sorumluluğunuz olmadığını mı söylüyorsunuz? Bu bir sınıf katliamıdır. Bir ülkede bir iktidar kendi iktidarı boyunca 2 bine yakın maden işçisinin hayatını kaybetmesine sebep olmuşsa bu açık bir kasıt haline gelmiş durumdadır. Elinizde yüzlerce işçinin kanı var. Kozlu’ya bakın. Orada da benzer bir maden faciasının olmasına ramak kamış durumda. Oradaki sendika gibi çakma sendikaları bir kenara bırakıp işçi, sınıfının kendi hakları için gerçekten sınıf sendikalarında örgütlemeye başlamasıdır."

120 saattir tek sorumlu bulunamadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Genel Kurul'da CHP Grubu adına tüm partilerin verdiği Araştırma önerisi üzerine söz aldı. Akın şunları söyledi:

“Soruşturmanın selameti diye bir kavramımız vardı. Bu da sizin iktidarınızda sorumsuzluğun selametine döndü. Bu da kabul edilemez. Neden? Beş gün oldu. 41 can kaybettik. 6 savcı çalışıyor, 5 gün oldu bir gözaltı yok. 18 saatte cansız bedenleri çıkartmakla gururlanan bir bakan izledik dün. İktidar 120 saattir tek sorumluyu bulamadı. Bir de İletişim Başkanı (Fahrettin Altun) sözde bir dezenformasyon bülteni açıkladı. Sayıştay raporu yok, sorumlular yok; sorumluların aklanmaya çalışıldığı bir rapor. Bu kabul edilemez. Sizin vicdanınız rahatsa eyvallah. Ama insan olup da vicdanı rahat olan olamaz diye düşünüyorum.

Genel Başkanınız Erdoğan, facia ardından 'Kimseyi açıkta bırakmadık' dedi. Ya Allah aşkına arkadaş; dün de bakanınız çıktı burada dedi ki 'Biz kimseyi bırakmıyoruz, parasını pulunu eksik etmiyoruz.' İki sorum var. Bir; babanın parasını mı dağıtıyorsun? İki; bu insanlara yazık, günah değil mi ya? Kendi paranızı mı dağıtıyorsunuz? Para ile hani ananın evladını geri getirebileceksiniz?

Biz hayata geçireceğiz

Bu konuya büyük destek vereceğiz. Çalışacağız, arkadaşlarımız içinde olacak ve mücadelemiz sürecek. Yine çok değerli öneriler gündeme gelecek. 8 yıl önce geldiği gibi. Ayrıca şunu net söyleyeyim, AK Parti iktidarının siyasi ömrü dolmuştur. Milletin nezdinde bugün seçim olsa AK Parti iktidarı noktalanmıştır. Onun için madenci emekçilerimize buradan söz veriyoruz, komisyonda yer alacak önerileri iktidarımızda biz hayata geçireceğiz. Oradaki önerilerin teminatı biziz. 20 yıllık AK Parti iktidarında iş güvenliğinde önce insan öldü, bizim iktidarımızda önce insan yaşayacak."

Hepimiz Allaha hesap vereceğiz

AK Parti adına söz alan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Genel Kurul'da şöyle konuştu:

"Gerçekler, yalnızca bu dünyadaki verilecek hesap makamları ile alakalı değildir. Dünya vardır, ahiret vardır. Her birimiz Allah'a hesap vereceğiz. Bununla alakalı da herhangi bir gerçeğin üzerinin örtülmesi söz konusu olabilemeyecektir. Bundan daha tabii ne vardır. Bir insanının kanun karşısında haklı oluşu, bütün vicdanlarını aynı oranda rahatlatmayabilir.

NASA, bugüne kadar 135 tane uzay mekiğini fırlattı. Her fırlatmada 1,5 milyar dolarlık maliyeti olan bir yapıyla gitti. İki tane ölümlü kazası var. NASA'nın bütün stratejilerini değiştiren biliyorsunuz, Columbia ve Challenger ile beraber bunun üzerinde araştırma grupları kuruldu. Bunu şunu için söylüyorum, bir mühendis olarak yalnızca 180 bin metreküp gazın deşarj olup da patlamanın olmadığı zaman var, bunun 10'da 1'i gazın deşarj olup da patlamanın olduğu zaman var. Tabi ki bunun teknik bir sebebi var. Sebepsiz olmuyor bu. Bir ateş vesilesi mi oldu, bir kıvılcım oluşturacak bir zemin mi oldu... Bunları söylemek için şu an erken.

Ahirette de hesap vereceğiz

Virgülden sonra 37 hane işletilen NASA çalışmalarında dahi herhangi bir gerekçe ile bunlar yapılabiliyor. Verdiğim herhangi bir teknik örnek, herhangi bir konuyu meşru hale getirmek için verilen örnek değildir. Yalnızca konunun anlaşılmasına dönüktür... Şeffaflığın gücünü kullanacağız diyorum. Bunun daha ötesinde bir şey yok. Kimse bu vebali alamaz. Kimse bu veballe, geçen bir konu tartışıyoruz birisi ile, 'Sen ahirete inanıyor musun' dedim. 'İnanıyorum' dedi. 'Niye inanmıyormuş gibi yapıyorsun o zaman' dedim. Biz her birimiz dünyadaki vereceğimiz hesapla beraber ahirette de hesabı vereceğiz.”