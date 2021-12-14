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Amanos Dağları'nda PKK'ya ait sığınakta 50 kilogram patlayıcı bulundu

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 50 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak yürütülen operasyonlar hız kesmeden sürüyor. 

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu kapsamında, Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Timlerin tespit ettiği bir sığınakta, terör örgütüne ait 50 kilogram patlayıcı bulundu. İncelemenin ardından sığınak ve patlayıcı imha edildi.

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