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Altun'dan muhalefete çağrı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Joe Biden'in skandal sözlerine tepki vermeyen muhalefete çağrıda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" dedi.

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