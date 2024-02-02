Altınok'tan Ankara'da yaşayan emeklilere müjde!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da yaşayan emeklilere güzel haberi duyurdu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına devam ediyor.



Altınok, Ankara'da yaşayan emeklilere iyi haberi duyurdu.

İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 5 BİN TL



Altınok, seçimleri kazanmaları halinde ihtiyaç sahibi her emekliye 5 bin lira nakit desteği yapılacağını açıkladı. Nakit desteğinin hesaplara yatırılacağını aktaran Altınok, doğalgaz desteğini artıracaklarını belirtti.



KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK



Altınok ayrıca evi olmayan vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olacağının sözünü de verdi.