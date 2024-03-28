Altınok'tan 600 daire iddialarına flaş yanıt! Yavaş'ı istifaya davet etti!

Keçiören'de seçim otobüsünden vatandaşları selamlayarak seçim çalışmalarını sürdüren Altınok, daha sonra Antalya'da 600 konutunun olduğu iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Onurlu insanlara iftira atmanın ahlak dışı olduğunu belirten Altınok, mal varlığını açıklamasıyla birlikte kendisine karşı "yalan, çamur ve iftira" kampanyası başlatıldığını söyledi.

Altınok, "Halbuki bütün belge ve delillerle mal varlığımız azalmıştır. Bu malların bir çoğu 1994'de (Keçiören) belediye başkanı olmadan önce annemizden, babamızdan kalmıştır. Art niyetli olanlar herkesi kendileri gibi biliyor. Efendim 'Antalya'da 600 dairesi var' açıklamalı diye kampanya başlattılar. Dolayısıyla yalan söylediler, çamur attılar ve iftira ettiler." diye konuştu.

Antalya'da adına kayıtlı 600 daire olduğu iddiasının ispatlanması halinde istifa edeceğini açıkladığını anımsatan Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da söz konusu iddiaları savunmasına tepki gösterdi.

Kendisi hakkındaki iddiaların iftira olduğunu dile getiren Altınok, "Çamur ve iftira kampanyası tabii ki Sayın Yavaş'tan başlıyor. Yavaş da 'Antalya'da 600 dairesi var, niye beyanda bulunmadı?' minvalinde beyanda bulundu. Ben de dedim ki, 'Antalya'da 600 dairem var ise Turgut Altınok adına tapusunu çıkartsınlar, ben istifa edeceğim.' 'Basın mensubuyum' diyen, seçim zamanı ellerindeki bütün yalanları atanlara gazetecilere, basın mensubu demeye de utanıyorum. Basın objektif ve tarafsız olmalıdır. Ama tarafsız olmayıp iftira ve yalan kampanyasının bir parçası oldular." ifadelerini kullandı.

"Hukuki süreci başlattık"

Altınok, Antalya ve ilçelerinde adına var ise kayıtlı dairelerin tapu bilgilerinin araştırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, dilekçeyle başvuruda bulunduğunu anlattı.

Dilekçeye verilen cevabın bugün eline ulaştığını bildiren Altınok, şöyle konuştu:

"Verdiğim dilekçenin sonucunda, 'İlgili dilekçede bahsi geçen T.C. kimlik numaralı Turgut Altınok adına Türkiye'nin tamamının 2 Mayıs 2012'den beri ortak platformu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinde T.C. kimlik numarası kriterleri kullanılarak yapılan araştırma ve sorgulama sonucunda Antalya il ve ilçe sınırları içerisinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanmamıştır.' Bunu bütün kamuoyunun takdirine sunuyorum. Kimin yalancı, iftiracı, çamur ve kimin de dosdoğru olduğunun belgesidir.

Ankara'ya sözü, eseri, projesi, hizmeti, vizyonu olmayanlar bir yalan çamur ve iftira kampanyası başlattı. Dolayısıyla zerre onuru olanlar özür dileyecek. Tabii bununla ilgili hem maddi hem manevi hukuki süreci başlattık. Bunlar, hepsi gördüğünüz gibi mahkum olacak. Ankaralı bilmeli ki bir tarafta tertemiz bir aday var, öbür tarafta yalan ve çamura batmış iftiracı bir aday var. (Mansur Yavaş) Kendisi tabii Londra'da aldığı evin hesabını veremez. Şu anda oturduğu 25 milyon liralık evinin hesabını veremez. İkisini de belediye başkanı olduktan sonra almış. Yani 25 yıl belediye başkanlığı yapsa 25 milyon liraya o evi alamaz."

"Tertemiz maziye çamur ve iftira atmaya kalkmışlardır"

Yavaş'ın kızına Londra'da ev aldığını belirten Altınok, kendisinin bütün mal varlığının Türkiye'de olduğunu söyledi.

Dilekçeye verilen cevabı göstererek, iddiayı dile getirenlere yönelik çağrıda bulunan Altınok, şunları kaydetti:

"Sayın Yavaş, zerre onurun varsa Altınok'tan özür dilersin ve istifa edersin. Yalan, çamur ve iftira kampanyasına Sayın Yavaş da katıldı. Dolayısıyla 'Antalya'da 600 dairesi var, niye beyannamesini vermedi? İstifa etmesi gerekir' dedi. Ben de dedim ki, 'Antalya'da adıma 600 dairem varsa istifa etmeye hazırım'. 'Yoksa bu çamura batan bu yalanı söyleyen yalan kervanına katılan Sayın Yavaş'ın da istifa etmesi gerekir' dedim. Gördüğünüz gibi bu belge, Antalya'da Turgut Altınok'un üzerine hiç bir gayrimenkul olmadığını gösteren Tapu Daire Başkanlığının belgesidir.

Bana iftira atan, yalan söyleyen kim varsa onların yalancı, iftiracı ve çamurcu olduklarının belgesidir. Tertemiz maziye çamur ve iftira atmaya kalkmışlardır. Bunlar attıkları çamurlarda boğulacaktır. Bu iftirayı ve yalanı atan gazetecilerin şerefleri ve onuru varsa özür dilemeliler. Sayın Yavaş'ın zerre onuru var ise istifa etmesi gerekir. Bu istifa etmesini gerektirecek ve yalanlayan devletimizin resmi belgesidir."