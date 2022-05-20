Altının kilogramı 937 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 937 bin lira, en yüksek 957 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 937 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 859 milyon 803 bin 881,63 lira, işlem miktarı ise 4.092,14 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 988 milyon 74 bin 519,14 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: