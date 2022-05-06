Altının kilogramı 919 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 901 bin 100 lira, en yüksek 919 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 919 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 653 milyon 457 bin 12,10 lira, işlem miktarı ise 1.839,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 759 milyon 454 bin 36,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: