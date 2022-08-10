Altının kilogramı 1 milyon 40 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 26 bin lira, en yüksek 1 milyon 40 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1 milyon 40 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 819 milyon 895 bin 482,80 lira, işlem miktarı ise 796,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 820 milyon 245 bin 543,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya ve IAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: