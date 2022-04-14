Altında gün ortası rakamları

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 928,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 927,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.525 lira, Cumhuriyet altını da 6.240 liradan satılıyor.

Altı günlük yükseliş eğiliminin ardından bugün sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.975,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği ihtimalinin ABD tahvil piyasalarında alımları güçlendirdiğini belirterek, altının ons fiyatının ise 1.965 kritik seviyesinin üzerinde dengelendiğini ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğine değinen analistler, yatırımcıların temkinli hareket etmesinin faydalı olacağını bildirdi.

ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerle varlık alım programlarındaki yavaşlama hızını da koruyacağı tahmin ediliyor.

Analistler, TCMB ve ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.965 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor.