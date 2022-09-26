Altının gram fiyatında son durum

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 973 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 976 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.610 lira, Cumhuriyet altını da 6.550 liradan satılıyor.

Geçen hafta düşüş eğilimini üst üste iki haftaya taşıyarak yüzde 1,9 değer kaybeden altının ons fiyatı, bugün 1.627 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından gelen tepki alışları ile 1.646 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının derinleştiğini belirterek, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yanı sıra merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, döviz piyasasındaki hareketlerin de yakından izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde, Almanya'da Ifo Endeksleri ve ABD'de Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.