Altının gram fiyatında son durum!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 987 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 985 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 987 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.625 lira, Cumhuriyet altını da 6.610 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda ise önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.667 dolardan işlem görüyor.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandığını söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın açılış konuşmasını yapacağı ve salgın sonrası ekonomiye geçiş temasıyla düzenlenecek "Fed Listens" etkinliğinin izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.690 ve 1720 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.